Una grave denuncia realizó ayer el regidor de la Municipalidad Distrital de Moche (MDM) Henry Sachún Castro, al revelar que una ambulancia adquirida y donada por el Gobierno Regional de La Libertad al centro de salud Santa Lucía se encuentra desde hace dos meses en un taller sin poder ser reparada, debido a que, presuntamente, no tendría la garantía vigente.

VER MÁS: César Acuña deja otra vez el Gobierno Regional de La Libertad por licencia

De acuerdo con lo precisado por el concejal, la unidad vehicular fue entregada por la Región el 13 de agosto de 2023, en una ceremonia pública que contó con la presencia del gobernador del Gobierno Regional de La Libertad, César Acuña Peralta, y el gerente general, Martín Namay Valderrama.

“Sin embargo, según nos ha referido la jefa del centro de salud de Moche, a la semana de haber recibido la ambulancia esta empezó a presentar fallas. No evolucionaban lo cambios, botaba humo blanco que inundaba la cabina, y la sirena y circulina no funcionaban. Entonces, yo le pregunté qué cosa nos han dado, por qué ese deterioro tan rápido. Lamentablemente, así han estado trabajando”, manifestó el regidor.

No da más

No obstante, los desperfectos en la ambulancia continuaron, cada vez más graves, a tal punto que ya significaba un riesgo trasladar pacientes. Es por ello que desde hace dos meses la unidad vehicular tuvo que ser internada en un taller. “Ahora no funciona, está completamente malograda. En mi rol de fiscalización he acudido hasta ese taller de Divemotor-Trujillo y allí me doy con la sorpresa de que no solo estaba la ambulancia de Moche, sino ambulancias de otros distritos. Al conversar con una de las funcionarias del local, me dijo que no podían darle mantenimiento a las ambulancias porque no tienen garantía. Yo me pregunto cómo puede suceder eso, si cuando compras un auto nuevo la garantía es al menos por dos años”, señaló el regidor.

Es más, cuestionó que los vehículos estén en ese lugar “arrimados” y ningún funcionario de la Región haya salido a decir algo al respecto. Yo le pregunto al señor César Acuña y a Martín Namay, ¿así tratan el tema de salud en la región? Esto es escandaloso”, calificó el concejal.

En ese sentido, anunció que mañana ingresará un oficio a la Contraloría y a la Fiscalía para que investiguen este caso.

Provisional

Para salvar la situación y evitar que Moche se quede sin ambulancia, se trasladó una unidad vieja del distrito de Poroto.

Correo se comunicó con el titular de la Geresa, Ánibal Morillo Arqueros, y sobre el particular dijo que desconocía del tema y que es la Red de Salud de Trujillo la que debe responder por este asunto.

Minutos después, Morillo nos contactó y, en efecto, confirmó que la ambulancia sufrió desperfectos, por lo que fue internada para su mantenimiento hace 15 días y que están a la espera de la entrega. “La garantía está en vigencia”, afirmó.

Asimismo, aceptó que hay otras ambulancias en el referido taller y tal como dijo el regidor Henry Sachún, le pertenecen a centros de salud de otras provincias.