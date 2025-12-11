El pleno del concejo provincial aprobó por unanimidad la prohibición del ingreso de trimotos (motocargueras, mototaxis y vehículos similares) al distrito de Trujillo.

El subgerente de Fiscalización de Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Vicente Casanova Godoy, sustentó la ordenanza en sesión ordinaria.

Con esta nueva medida, se deroga el artículo sexto de la Ordenanza Municipal N° 010-2019-MPT, que prohíbe y sanciona el ingreso, circulación y estacionamiento de mototaxis o trimotos en la misma jurisdicción.

El alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez, precisó que el internamiento de los vehículos infractores se debe a que sus propietarios no las acostumbran pagar.

“De esta manera se amplía y estandariza la función de fiscalización de la MPT y se regulan las sanciones conforme a ley”, dijo.

Trujillo atraviesa una realidad preocupante en el caso del ingreso de vehículos automotores menores, que son denominados técnicamente como trimotos en el Reglamento Nacional de Vehículos.