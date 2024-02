El suspendido alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, reapareció en redes sociales para deslindar toda responsabilidad en relación a los expedientes de obras de transitabilidad que fueron hallados ocultos en un falso piso del palacio edil.

El sentenciado burgomaestre arremetió contra la gestión de su reemplazante Mario Reyna Rodríguez y aseguró, refiriéndose a los miembros de la nueva administración edil, que " han llegado a asaltar el municipio y han esconder los expedientes para no licitarlos, ya que no les cayó ninguna tajada”.

“Me ha llegado una información de que han encontrado unos documentos (expedientes técnicos). Han cerrado calles de la municipalidad, han hecho todo un show, porque ahora se llama la municipalidad de Hollywood. Sí, Hollywood ahora tiene una nueva sede, que es la municipalidad de Trujillo”, manifestó.

El otrora alcalde señaló que el pasado 2 de febrero debió darse la buena pro de la obra en la avenida Perú. “Pero han salido los miserables del área de Obras de la municipalidad a decirle a la población que ese concurso no valía porque solo habían hecho dibujitos. Es una obra de S/ 10 millones y los estudios los hemos hecho en planta y solo se gastó S/ 10 mil para el estudio de suelos. Ahora esconden los expedientes para que no se liciten y, claro pues, los han tirado por ahí. Seguramente no les ha caído su tajada o qué se yo”, señaló.

Correo se contactó con el gerente de Obras de la MPT, Dany Florían López , quien respondió que Arturo Fernández no tiene “escrúpulos para mentir e inventar historias”.

El funcionario confirmó que el expediente de la avenida Perú está mal hecho y se tiene que reformular.

“Qué ganaríamos nosotros escondiendo expedientes. Al contrario, estamos en la búsqueda de ellos. Imagino que la Fiscalía hará su trabajo”, acotó Florián.