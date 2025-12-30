Un preso del penal El Milagro de Trujillo fue asesinado a puñaladas al interior de su celda. Este es el segundo crimen reportado en menos de 48 horas en esa cárcel.

Esta vez la víctima mortal fue identificada con las iniciales O.J.M.C., de 33 años, quien era procesado por el presunto delito de marcaje.

Según información policial, el reo fue hallado en el pabellón 15, alero A. Al parecer, fue apuñalado mientras descansaba en su celda.

De acuerdo a algunas versiones, el recluso habría tenido problemas con otros internos, que lo acusaban de haber delatado a sus compinches. El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ya inició una investigación interna para determinar responsabilidades. El caso también es revisado por la Policía y el Ministerio Público.

Este es el segundo preso asesinado en menos de 48 horas. El sábado se reportó el deceso de Mirko Aliaga (42), alias “Chalayo”, procesado por extorsión. Él fue hallado muerto en su celda del pabellón 8.

Durante el 2025, ya van cuatro presos ultimados en El Milagro. Completan la lista de fallecidos Alejandro Benites (11 de junio) y Jorge Vargas (18 de agosto).