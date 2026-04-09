El baño de sangre no para en la provincia de Trujillo. Sicarios asesinaron a plena luz del día a dos personas cuando conversaban al interior de un automóvil estacionado en la urbanización San Isidro.

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El atentado ocurrió a las 3 de la tarde de hoy, jueves, en la quinta cuadra de la calle Bronce. Según imágenes de cámaras de seguridad de la zona, dos jóvenes conversaban dentro del vehículo cuando en escena apareció una camioneta blanca, que paro al costado de ellos.

Los delincuentes empezaron a disparar contra sus víctimas. En su desesperación, los amigos bajaron de la unidad e intentaron correr. Sin embargo, uno de ellos cayó abatido en la puerta del copiloto, mientras que el otro logró correr unos 10 metros, pero fue alcanzado por las balas y quedó malherido.

Tras realizar unos ocho disparos, los sicarios subieron a su camioneta y huyeron. No obstante, segundos después, retornaron porque se percataron que uno de sus objetivos aún estaba con vida. Por eso se le acercaron y le dieron el tiro de gracia.

Testigos indicaron que las víctimas vivían por la zona y esperaban la llegada de unos familiares cuando fueron sorprendidos por sus asesinos.

Al lugar llegaron agentes del Escuadrón de Emergencias Centro de la Policía y representantes del Ministerio Público, quienes dispusieron el levantamiento de los cadáveres y su posterior internamiento en la morgue de Trujillo.

La ola violencia que se vive en la región La libertad va dejando, en lo que va del año, 57 personas asesinadas. Los homicidios no paran a pesar de que el pasado 24 de marzo el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, presentó en Trujillo a las Fuerzas de Tareas Integrales. Este equipo, conformado por policías, soldados y serenos, buscarán devolverle la tranquilidad a la ciudad.