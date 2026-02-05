El Comité de Gestión del proyecto “Mejoramiento del servicio de transporte urbano de pasajeros a través de un Corredor Troncal Norte–Sur y rutas alimentadoras en cinco distritos de la provincia de Trujillo” evaluó los avances técnicos, prediales y de gestión del proceso de Asociación Público-Privada (APP), como parte del impulso a la modernización del sistema de transporte urbano de esta ciudad.

Durante la sesión, se informó que el expediente técnico continúa en elaboración —a cargo del Consorcio Corredor Norte–Sur II—, incluidos “la actualización del trazado, la ubicación de estaciones y el desarrollo de los estudios básicos necesarios para la ejecución del proyecto”.

“También se han reportado avances en el saneamiento predial del patio taller y los terminales”, añadió. En el caso del terminal sur, ya cuenta con las inscripciones culminadas, mientras que en el terminal norte se mantiene el seguimiento de expedientes pendientes.

Al respecto, el gerente general de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), Víctor Hugo del Carpio, señaló que el proceso de reestructuración de rutas en el corredor troncal Norte–Sur se está evaluando “sobre la base de estudios de demanda, optimización operativa y articulación con las rutas alimentadoras, en coherencia con el expediente técnico que actualmente se encuentra en elaboración”.

Sobre la gestión territorial, se acordó reforzar la coordinación interinstitucional para la liberación de interferencias con empresas prestadoras de servicios como Hidrandina, Sedalib y Quavii, así como continuar el trabajo articulado entre la Municipalidad Provincial de Trujillo, TMT y el Gobierno Regional para la actualización técnica del proyecto.

A estas actividades se sumarán reuniones técnicas con municipalidades distritales y entidades involucradas, con el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto.