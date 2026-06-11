En pleno centro de Trujillo, sicarios atacaron a balazos una camioneta en donde iban tres adultos y un bebé de seis meses. El infernal tiroteo, que dejó a los mayores de edad heridos, ocurrió a plena luz del día en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad.

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Tiroteo

Este nuevo ataque armado ocurrió a las 11:15 de la mañana de hoy, jueves, en el cruce de las avenidas España y Atahualpa, a metros del centro comercial El Virrey.

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, las víctimas se trasladaban por ese lugar cuando un vehículo de similares características los adelantó y frenó en el semáforo.

De esta última unidad bajaron cuatro delincuentes que dispararon a matar contra sus objetivos.

En las filmaciones también se ve cuando uno de los ocupantes de la camioneta atacada desciende y corre para salvarse. Esto mientras los sicarios jalan el gatillo contra la parte delantera y los costados del vehículo acribillado.

En total, los sicarios dispararon 23 veces y luego retornaron a su transporte y fugaron con dirección a la urbanización Chicago. Todo esto, mientras transeúntes y comerciantes corrían despavoridos por el lugar.

Tras retornar la calma a la zona, testigos auxiliaron a los adultos y los trasladaron al Hospital Belén de Trujillo. Por suerte, el bebé no recibió ningún balazo.

Los heridos fueron identificados como José Luis Martínez (43), Elizabeth Cancino (40) y Luis Enrique de Paz Salas (32). A este último solo le rozó un tiro en una de las orejas.

José, en tanto, tiene tres impactos: uno en la columna, otro en el tórax y el último en el hígado.

Elizabeth, en tanto, tiene una bala “alojada en la región parietal del cráneo”.

Agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo investigan este nuevo atentado. No se descarta que este ataque guarde relación a algún tipo de venganza.