Un duro golpe a la extorsión en el norte del país dieron agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este de la Policía al desarticular a una organización criminal que mantenía en zozobra a empresarios de Trujillo y Piura.

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Operativo

La Región Policial La Libertad informó que se realizó una “operación simultánea y de precisión” en los distritos de Trujillo, Moche y Laredo, con la finalidad de atrapar a la banda delictiva “Los Letales del Norte”.

La redada se dio luego de que un empresario denunciara que delincuentes lo amenazaban para que pague 50 mil soles por su vida. Con esta información, los agentes iniciaron las investigaciones y lograron intervenir en un predio de la calle Virgen de la Puerta, en la V etapa de la urbanización San Andrés, al adolescente de iniciales O.L.LL.R. (16), alias “Conejo”.

Durante el registro personal se le encontró un celular incriminado en la denuncia. Además, en su vivienda, se hallaron cinco cartuchos de arma de fuego calibre 9 milímetros. En ese lugar también se retuvo al menor de iniciales M.S.LL.R. (15), a quien se le decomisó un celular.

Luego, los agentes se desplazaron hasta el distrito de Moche, en donde detuvieron a Hortensia Marilin Llanos Rodríguez (26), alias Mari, a quien se le incautó su celular.

Después, los efectivos se movilizaron hasta el sector Valle Sol del distrito de Laredo. Ahí se atrapó a Santos Jesús Llanos Rodríguez (30), alias “Chino”, que, según la Policía, sería el cabecilla de este grupo criminal.

A él se le encontraron cuatro celulares, dos explosivos y doce chips que serían usados para actividades ilícitas.

Más víctimas

Según precisó la Policía, en poder de alias “Chino” se halló un celular cuyo número figuraba en una denuncia de extorsión registrada en Piura, lo que evidenciaría el alcance que tendría esta banda delictiva.