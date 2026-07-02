Agentes del Área de Robos y de la Unidad de Inteligencia de Trujillo desbarataron a la organización criminal “Los Injertos del Norte” e incautaron 130 celulares de una galería del centro comercial Albarracín, conocido como exTacora.

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Los integrantes de esta banda, que tenían como víctimas a madres de familia y jóvenes universitarios que se trasladaban en vehículos de servicio público, fueron atrapados luego de un paciente seguimiento realizado gracias a la información que recibió la Policía a través de la plataforma digital https://www.trujillovencelaextorsion.com.pe.

En los mensajes se pedía investigar el actuar de un grupo de personas que se dedicaba al robo de celulares y billeteras en Trujillo. Con la información que recibieron, los agentes lograron atrapar a cinco personas cuando buscaban una nueva víctima por la cuarta cuadra del jirón Suárez, en la urbanización Chicago.

Los detenidos son: María Margarita Zelada Hernández (53), alias “Vieja Mary”; Zareli Solange Marcos Jesús (40), conocida como “Tía Zareli”; Giovanna Cabana Tumbalobos (36), apodada “Limeña”; Jaqueline Estefani Delgado Bacaya (34), autodenominada “Trujillana”; y Wilmer Ronaldo Vilchez Goicochea (26), alias “Gordo Ronaldo”.

Durante el interrogatorio, estas personas confesaron que operan en microbuses o zonas en donde se aglomeran las personas. Agregaron que usan líquidos con tinta para distraer a sus víctimas y sustraerles los equipos, los cuales revendían en el quinto piso de la galería “La Florida”, situada en el emporio comercial Albarracín.

Ante esto, la División de Investigación Criminal de la Policía realizó un operativo en este lugar e intervino un laboratorio clandestino y almacén de celulares robados.

Durante la redada se decomisaron 130 celulares, la mayoría reportados como robados. También se incautaron laptops y dispositivos electrónicos que serían usados para alterar la identificación de los equipos móviles y bloquear su rastreo, con la finalidad de volver a comercializarlos en el mercado negro.

“Diariamente, son tres, cuatro y hasta cinco teléfonos traídos a este lugar (La Florida). En este local se han encontrado 100 teléfonos y hay un stand colindante en donde se han encontrado unos 30 teléfonos más, la gran mayoría sustraídos o robados, según Osiptel”, indicó el jefe de la Divincri La Libertad, coronel Jhonny Huamán Mariano.