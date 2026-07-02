Agentes de la comisaría de Pacasmayo dieron un duro golpe a la comercialización de drogas en La Libertad y detuvieron a una persona cuando transportaba 2.8 kilos de marihuana y pasta básica de cocaína (PBC).

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La captura de Hoisser Yair Carrera León (28) ocurrió en la Panamericana Norte, en la zona conocida como Fogón Huáscar, Pacasmayo, en medio de los operativos “Cordillera Blanca” y “Control de Identidad La Libertad 2026”. El intervenido se movilizaba en una motocicleta sin placa de rodaje.

La Policía informó que durante el registro se le incautaron 2 kilos 249 gramos de cannabis, 600 gramos de PBC, 30 gramos de cocaína y 702 envoltorios de la misma droga. También se le decomisó una balanza digital, dinero en efectivo y el vehículo en el que se trasladaba.

Hoisser Carrera fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.