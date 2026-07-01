Dos sujetos identificados como Jonathan Vera (18), Santos Cirilo (19), y un tercero conocido con el apelativo de “Chino”, fueron intervenidos por personal del serenazgo de la comuna de Huamachuco tras ser sorprendidos tratando de hurtar piezas de una camioneta que estaba estacionada en el centro de la ciudad.

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Los sospechosos fueron captados por las cámaras de videovigilancia de la municipalidad y de inmediato fueron cercados por los serenos. Los tres fueron puestos a disposición de la Policía.

Se informó que en los últimos días se habían reportado denuncias por robo de piezas de carros en el centro de la ciudad.