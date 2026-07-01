En la sesión extraordinaria del Concejo Provincial de Salud, que presidió el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, una de las principales preocupaciones de sus integrantes fue el dengue, ante un incremento de casos en El Porvenir, Florencia de Mora y Alto Trujillo, en comparación con años anteriores.

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Las autoridades y funcionarios que integran el Concejo, acordaron adoptar acciones de urgencia orientadas a intensificar las campañas de sensibilización y de fumigación y control larvario en prevención de la propagación del zancudo transmisor (Aedes Aegypti).

“Hemos revisado algunas actividades importantes, como el dengue. Como ciudad costera y con estos índices de calor y posibles lluvias es muy probable que se propague el vector”, dijo el burgomaestre.

Hemos quedado que la Gerencia Regional de Salud nos haga llegar material informativo para adecuarlo y con todas las instituciones que integran el Concejo Provincial de Salud ayudar a hacer la difusión que corresponda, añadió.

La autoridad indicó que, en distritos como Florencia, El Porvenir y Alto Trujillo, donde se almacena agua para consumo humano o no hay redes de desagüe y se tiene pozos sépticos, el riesgo del incremento de casos es mayor.

Uno de los acuerdos arribados en la sesión respecto a sensibilización es aprovechar las instituciones educativas para que a través de los docentes se ofrezcan breves charlas a los estudiantes antes de iniciar las clases referidas a la prevención de este mal.

Un representante de la Unidad de Gestión Educativa se comprometió a coordinar con la Gerencia Regional de Educación la autorización correspondiente para las charlas de orientación a nivel de toda la provincia de Trujillo, las que, concluyeron los participantes, serán de mucha ayuda.

“Aún hay mucha gente a la que parece no le importa lo que pueda ocurrir ante un incremento del dengue. Esto pasa hasta que el afectado sea un familiar directo”, precisó Mario Reyna.

La autoridad criticó la falta de sensibilidad de algunos ciudadanos que botan basura en las calles a cualquier hora del día e incluso desde algunas ventanas. Hay un tema social enorme por atender, añadió.