La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 03 Trujillo Noroeste adjudicó una plaza de docente de educación primaria a una postulante que no contaba con el título profesional requerido para ejercer la docencia, hecho irregular que le permitió desempeñarse en el cargo desde el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025 en la Institución Educativa n.° 81011 Antonio Raimondi, ubicada en Trujillo.

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En el Informe de Control Específico n.° 013-2026-2-0726-SCE, cuya evaluación corresponde al periodo comprendido entre el 24 de enero y el 21 de marzo de 2025, se verificó que la postulante acreditó únicamente el grado académico de bachiller en Educación y el título de Enfermería Técnica; sin embargo, suscribió una declaración jurada en la que afirmó cumplir con los requisitos generales de formación académica exigidos para el puesto al que postuló.

La postulante fue evaluada en el proceso de contratación y renovación de docentes convocado por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), luego de participar en el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2024 (Prueba Nacional), por el cual quedó habilitada para la etapa descentralizada de la Contratación Docente 2025-2026 en instituciones educativas públicas de educación básica.

En ese contexto, el Comité para las Contrataciones de la UGEL 03 Trujillo Noroeste tenía la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos antes de la publicación del cuadro final de méritos.

Sin embargo, la postulante fue ubicada en el puesto 55 del grupo de inscripción de Educación Básica Regular – Nivel Primario, posición que le permitió acceder a una plaza en la Institución Educativa Antonio Raimondi.Como resultado de los hechos advertidos, la Contraloría identificó la presunta responsabilidad penal no solo en la postulante, sino también del presidente, el secretario y uno de los integrantes del Comité de Contrataciones que suscribieron el acta de evaluación que validó la postulación, su incorporación al cuadro de méritos y la adjudicación de la plaza docente.

El informe de control específico fue comunicado a la Procuraduría Publica Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de la acción penal y a la UGEL 03 Trujillo Noroeste para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas que corresponda.