Trágica muerte encontró un hombre tras recibir una potente descarga eléctrica, cuando descargaba carne en el camal municipal del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chepén.

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Según testigos, Percy Crispin Balarezo, iniciaba su jornada habitual diaria y presuntamente entró en contacto con un cable energizado que se encontraba en el suelo, lo que le provocó una descarga fatal.

Sus compañeros de labores trataron de reanimarlo y evacuarlo a un centro de salud, pero todo esfuerzo para salvarle la vida ya era demasiado tarde, pues Percy Crispin murió de forma fulminante.

Enterados de la desgracia, los familiares del trabajador llegaron hasta el camal municipal y exigieron que se realice una profunda investigación, pues están convencidos de que hubo negligencia.

Los restos de Percy Crispin serán sepultados hoy en el Cementerio General de Pueblo Nuevo hoy a las 2 de la tarde.