Agentes del Área de Secuestros y Extorsiones del Departamento de Investigación Criminal Centro de Trujillo detuvieron a una persona cuando cobraba parte de los S/ 20 mil que le exigían de cupo a un comerciante.

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La intervención se dio luego de que la víctima indicara que recibía amenazas a través de mensajes vía WhatsApp. Los efectivos iniciaron las diligencias de investigación y se contactaron con los delincuentes.

Tras hacerse pasar por el hombre de negocios, los detectives pactaron la entrega del dinero en la avenida Pucara del mercado La Hermelinda. Luego, los hampones solicitaron que la extorsión se entregue en Florencia de Mora.

En este distrito la Policía detuvo a Deivis Cristian Ríos Castillo (33 años), cuando recibía el pago. A él se le incautaron dos celulares que formarán parte de las pesquisas.

El intervenido y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Tercera Fiscalía de Flagrancia Delictiva de La Libertad, para las diligencias de ley.