Alias “Hueso”, presunto integrante de la organización criminal “Los Noctámbulos NG”, fue atrapado en el distrito de Florencia de Mora, Trujillo, en posesión de explosivos y municiones. Él se había convertido en uno de los principales objetivos de la Policía, pues se le acusa de ser el autor intelectual del atentado a la discoteca Luxor, ocurrido la mañana del último 24 de enero, justo cuando el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se reunía en esta ciudad con jefes policiales de la región para pedirles reforzar la lucha contra el crimen.

Así cayó

La captura de Andy Yefri López Narro (24) se dio luego de un paciente seguimiento de agentes de la División de Investigación de Inteligencia, del Departamento de Investigación Criminal Norte, de la Unidad de Emergencias y el Escuadrón de Drones. Este último sobrevoló, durante dos semanas, los posibles escondites de “Hueso”, teniendo en cuenta que horas después del atentado a Luxor logró escapar de un operativo policial.

Durante la redada se incautaron tres dinamitas de mecha corta y diez balas.

Según las primeras investigaciones policiales, el acusado habría coordinado los atentados con familiares de Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”.