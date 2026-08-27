Elmo Palacios Alva, candidato al Gobierno Regional de La Libertad por el Partido Patriótico del Perú, se negó a firmar el Pacto Ético Electoral y rompió el documento durante la ceremonia convocada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Este evento, que busca promover una campaña enfocada en propuestas y rechazar todo acto de violencia, se desarrolló la mañana de ayer en el Auditorio César Vallejo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

Convocatoria

A la ceremonia fueron invitados representantes de diversos partidos políticos; sin embargo, varios de ellos no asistieron.

Firmaron el Pacto Ético Electoral el candidato a la Municipalidad Provincial de Trujillo por el Apra, Luis Zavala Espinoza, y los postulantes al Gobierno Regional de La Libertad: Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú), Julio Morán Otiniano (Apra), Patricia Bolaños Grau (Renovación Popular), Oscar Benavides Ruiz (Acción Popular) y Aldo Carlos Mariños (Somos Perú).

Cuando le tocó el turno a Elmo Palacios, el aspirante al sillón regional se negó a firmar el documento. “Estoy acá en representación del doctor Arturo Fernández, el ‘Loco de Moche’, que bajo sus principios y convicciones no vamos a firmar este pacto”, dijo, mientras rompía el documento. Luego, se retiró del local.

A través de sus redes sociales, Arturo Fernández, quien apoya al Partido Patriótico del Perú, saludó el desplante de Palacios. “Mi paisano casquino no firmó el hipócrita pacto ético que otros firmaron”, posteó en su cuenta de Facebook.

Reacciones

Tras la ceremonia, Aldo Carlos Mariños dijo esperar que los candidatos y los partidos políticos cumplan con respetar el Pacto Ético Electoral.

Patricia Bolaños, por su parte, pidió que sea “una campaña con propuestas y no con discursos que no llevan a nada”.