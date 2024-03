La ola de calor que soporta la región La Libertad está generando que los casos de dengue incrementen de manera acelerada. Durante la última semana, los pacientes confirmados con esta enfermedad aumentaron en 36.72%, mientras que las hospitalizaciones crecieron en 12.31%. Ante este panorama, el Ejecutivo declaró en emergencia sanitaria a este departamento, lo que, según la Gerencia Regional de Salud (Geresa), ayudará a realizar acciones “radicales” para erradicar a este mal.

Así va

La Sala Situacional Dengue del Gobierno Regional de La Libertad confirmó que hasta el último reporte (28 de febrero), se han registrado 6,333 casos. De ellos, 3,513 fueron confirmados y otros 2,820 permanecen como probables. Además, siete personas fallecieron, mientras que 130 están hospitalizadas.

Estas cifras superan en 1,290 el número pacientes a quienes se les detectó este mal el pasado 22 de febrero. Esa fecha hubo 2,223 pacientes confirmados, seis fallecidos y 114 hospitalizados.

Lo que ocurre

Aníbal Morillo, gerente de Salud de La Libertad, confirmó que la ola de calor que golpea por estas fechas estaría haciendo de que los zancudos transmisores del aedes aegypti evolucionen más rápido.

“En un estadio normal, la evolución de un zancudo toma de 7 a 10 días, [pero] con esta temperatura se puede dar de 3 a 4 días”, indicó.

El funcionario detalló que, pese al incremento de casos, lo que más les preocupa es que no aumenten las muertes. En la región, la última defunción por dengue ocurrió el 23 de febrero. “Se está incrementando, pero no en la magnitud que nosotros podamos preocuparnos. Más que incrementen los casos, nos preocupa que no haya fallecidos”, acotó.

Campañas de fumigación continúan en la región.

En ese sentido, volvió a instar a la población a apoyar en las campañas de control larvario y fumigación que iniciaron.

“Quiero que entiendan que estos zancudos nacen en casas, y si nos ayudan a eliminar los criaderos nos van a ayudar bastante. Hay que concientizar a las familias, lavar tachos de agua, cambiarlos, limpiar techos, no tener agua en floreros, con estas cosas sencillas vamos a evitar dengue”, acotó.

Sobre la emergencia dictada por el Ejecutivo, Aníbal Morillo dijo que esto les permitirá acelerar el trabajo que ya vienen realizando. Además, anunció que en dos días llegará a Trujillo un equipo de Lima que se encargará de fumigar las calles de lo distritos más afectados por el dengue.

“Es un equipo que maneja fumigación masiva por las calles, como se hizo en el COVID-19. Vamos a priorizar en qué zonas vamos a intervenir”, manifestó.

En la provincia de Trujillo, Salud ha iniciado una campaña de fumigación casa por casa en todos los distritos. La Esperanza, en donde hay mil casos confirmados de dengue, es la zona que más preocupa. Ahí, según Aníbal Morillo, se fumigó al 100% de viviendas.

En Florencia de Mora también se terminaron de hacer este tipo de acciones, mientras que en Laredo debía culminarse la noche de ayer.