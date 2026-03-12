El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, anunció el cese de la subgerenta de Remuneraciones, Liquidaciones, Control y Tiempo, Kety Llauri Lozada, tras protestas de trabajadores ediles que la acusaban de presuntos maltratos y descuentos indebidos.

Movilización

Ayer, afiliados a diversos gremios municipales llegaron hasta el frontis de la comuna para exigir la salida de la funcionaria. También denunciaron que no les depositan a tiempo sus pagos y que les inician procesos disciplinarios por supuestas faltas al trabajo, a pesar de que asisten a laborar.

El secretario del Sindicato de Obreros Municipales de Trujillo (Somunt), Enrique Mora, dijo que, en el caso de sus afiliados, les han descontado cinco días de trabajo. Indicó que el problema inició en setiembre del año pasado, que la comuna cambió la periodicidad se sus pagos. Agregó que por años les cancelaron semanalmente, pero la actual gestión decidió que las remuneraciones las cobren al mes. Desde ahí, según afirmó, empezaron los problemas.

“Los sueldos están garantizados porque los presupuestos vienen aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas de un año a otro. Los descuentos indebidos que hacen es por la ineficiencia que hay (en la municipalidad)”, aseguró.

Ante las protestas, el alcalde Mario Reyna dialogó con los sindicalistas y anunció la salida de la subgerenta de Remuneraciones.

“Sé que a algunos les han hecho descuentos indebidos y adicionalmente los han trasladado, incluso, a procedimientos administrativos y disciplinarios, pese a que no han faltado. Hoy hemos conversado con ella y hemos procedido al cese correspondiente”, indicó.

El burgomaestre detalló que en su reemplazo fue designada Zoila Delgado, quien ha sido tesorera municipal y conoce la problemática que hay dentro de la comuna.