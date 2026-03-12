A pesar de que la mayoría de afiliados a la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull) no acató el paro nacional convocado por la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, algunos taxistas y choferes de colectivos realizaron ayer un plantón en el óvalo Mochica y en otros puntos de Trujillo.

Los hombres del volante rechazaron el incremento en el precio de los combustibles y coincidieron en sostener que los grifos no tienen justificación para el alza constante del costo de la gasolina, diésel y el Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Dijeron que la gasolina Premium costaba S/ 16 el galón, pero ahora su precio se elevó a S/ 23 en algunos grifos de la ciudad. En tanto, el valor del GLP se elevó de S/ 5.70 a S/14.99.

En ese sentido, los conductores manifestaron que el aumento del precio del combustible afecta sus ingresos y les obliga a subir el costo del servicio

Advirtieron que volverían a protestar si el Ejecutivo no toma medidas urgentes para solucionar el tema de la especulación de precios en Trujillo, pues la crisis por el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) no debería afectar a esta parte del país.