Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, señalado como integrante de la organización criminal ‘Los Pulpos’, declaró ante la Policía detalles del secuestro al empresario minero Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo. El detenido, quien fue capturado en Bolivia junto con el cabecilla conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, sostuvo que este último estuvo informado de lo ocurrido durante el ataque y posteriormente siguió las coordinaciones relacionadas con el pago exigido a la familia.

Durante el interrogatorio difundido por Cuarto Poder, Mendocilla relató que ‘Jhonsson Pulpo’ lo despertó alrededor de las 3 de la mañana para consultar si el trabajo que había sido ejecutado había tenido el resultado previsto. Según su versión, poco después el cabecilla recibió una llamada en la que le comunicaron que la situación se había complicado.

“Jhonsson me levanta a las 3 de la mañana, para ver si su trabajo le había salido bien. De ahí yo me quedo un rato en la sala y de ahí recibe una llamada, donde le dicen que se les había pasado la mano”, recordó.

El detenido también aseguró que el cabecilla mantuvo comunicación con las personas que participaron directamente en el secuestro. En esa conversación, según Mendocilla, se habría mencionado la presencia de las dos mujeres que acompañaban al empresario durante el traslado.

“Él les dice: ¿Qué ha pasado?. Le dicen: ‘No, que habían dos chicas, que habían estado con él y con los seguros", agregó.

Fuente: Cuarto Poder.

El cómplice sostuvo que ‘Jhonsson Pulpo’ permaneció pendiente de las gestiones para concretar el pago solicitado por el secuestro. Según señaló, el cabecilla esperaba comunicaciones sobre la entrega del dinero y evaluaba las condiciones para concretar la transacción.

“Al día siguiente estaba preocupado por transar, porque habrían querido transar rápido (...) transar por la plata del secuestro. Llamaba, esperaba que se comuniquen con él y todo eso. Escuché que decía: ‘Pero que lo asegure bien tu garante, sino para buscar yo un garante por mi lado’”, relató.

De acuerdo con el testimonio de Mendocilla, el presunto cabecilla de ‘Los Pulpos’ habría estado esperando el pago del dinero antes de torturar al empresario minero.

“Si, más o menos. Estaba preocupado, decía que si la familia no le pagaba a tiempo, que le iban a empezar a volar dedo por dedo”.

Investigación sobre otros secuestros

La intervención del teléfono utilizado por Mendocilla permitió a los investigadores encontrar información que ahora es materia de investigación. Entre los datos revisados habría indicios de que la organización evaluaba realizar otro secuestro después del caso de Jenss Lara.

Durante el interrogatorio, los agentes también preguntaron al detenido cuántos secuestros habría ejecutado la organización durante el año. Mendocilla respondió que solo tenía conocimiento directo del caso ocurrido en Trujillo, debido al periodo en el que comenzó a acompañar al cabecilla.

“Este año, es el único (secuestro) que ha hecho, del año pasado no sabría decirle porque yo recién con él le empecé a acompañar a finales de enero”, comentó.

La información obtenida del equipo celular forma parte de las diligencias destinadas a establecer el alcance de las actividades atribuidas a ‘Los Pulpos’. La captura de ‘Jhonsson Pulpo’ y Mendocilla en Bolivia permitió incorporar nuevos elementos a la investigación sobre el secuestro del empresario y los homicidios ocurridos durante el ataque.