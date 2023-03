La ola criminal que azota a la región La Libertad, que en lo que va del año va dejando 60 muertos y casi 200 extorsiones, hizo que el Consejo Regional plantee convocar al jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti, para que explique el plan de acción que tiene su dependencia para frenar el avance del crimen organizado.

La presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Escobal Ordoñez , solicitó, a través del Oficio N° 000041-2023-GRLL-CR-DCRT3, que el pleno debata la invitación para que el jefe policial se presente en una sesión reservada. En la cita deberá presentar “su plan operativo diseñado para contrarrestar la inseguridad ciudadana en la región La Libertad”.

El pedido para que el general Augusto Ríos Tiravanti se presente en el Consejo Regional será sustentado en la sesión de hoy a las 9 de la mañana.

“Es una invitación que se le está haciendo al general, para que como funcionario público nos explique el plan de trabajo que tiene para nuestra región. Estamos en una inseguridad total, los asesinatos, los asaltos, los secuestros, el robo que hubo a ese cambista (en pleno centro de Trujillo) que hasta ahora no se sabe nada. No es que uno tenga algo contra él, queremos saber qué es lo que está pasando y ver si podemos ayudarlo”, indicó Escobal.

Asimismo, la consejera recordó que el pleno aprobó un pedido para que los policías que egresen de la Escuela de Suboficiales de Trujillo se queden en la región, lo que hasta ahora no es respondido por el jefe policial.

“En todas las comisarías lo que falta es personal, entonces, si tenemos acá una escuela que nos brinda ese personal capacitado por qué no hacerlos quedar, y no me refiero solo para Trujillo sino para toda la región”, afirmó.

Sobre la gestión del general Augusto Ríos Tiravanti , la presidente del Consejo Regional de La Libertad indicó que “la estrategia que está llevando no es la adecuada”. Por ello, incluso, recordó que hace un mes apoyó el pedido para que el jefe policial sea removido de su cargo.

“Hay una ola de violencia por todos lados y queremos escucharlo para que se tomen nuevas estrategias. En un momento yo he estado pidiendo su cambio, eso es por el tema mismo de que no sabemos cómo se está trabajando. Queremos ir más allá, que él nos explique, y veremos ahí si es correcto lo que él está haciendo”, señaló.

El general Augusto Ríos ayer indicó que para frenar la ola delictiva que azota a la región se potenciarán las operaciones contra el crimen organizado, la delincuencia común y la minería ilegal en la sierra de La Libertad. Para ello, dijo que está gestionando la llegada de agentes especializados en esas áreas.

Sobre los egresados de la Escuela de Suboficiales, aseveró que tiene el ofrecimiento de su comando para que se queden en la región. Además, llegarían a Trujillo otros 140 agentes que saldrán de la escuela policial de Huaraz.

El jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, coronel Javier Méndez , por su parte, afirmó que las últimas muertes perpetradas en la región se deben a ajustes de cuentas orquestadas por cabecillas de organizaciones criminales que están saliendo de prisión y buscan recobrar la hegemonía en el cobro de cupos.

