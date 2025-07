La presidente del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, continúa en la mira del hampa. La titular de la Mesa Directiva denunció que las amenazas de muerte hacia ella y sus familiares se han intensificado. Incluso, delincuentes violentaron su vehículo a pesar de que estaba estacionado a metros de la sede principal de la Policial.

Bajo amenaza

En su momento, la consejera fue víctima de una organización criminal que le exigía el pago de S/ 20 mil. En diálogo con Correo, reveló que la primera intimidación la recibió el 15 de mayo, día que denunció la extorsión en la División de Investigación Criminal de Trujillo. Después de eso, las amenazas continuaron, por lo que amplió la denuncia los primeros días de junio.

Por esos días, además, forzaron las puertas de su unidad móvil que se encontraba estacionada en la misma cuadra de la Sede de la Región Policial La Libertad, a 100 metros de la Plaza de Armas de Trujillo.

“Fue en las mismas narices de la Policía. Se tomaron el tiempo de abrir las puertas del vehículo, sacar mis pertenencias y llevárselas. Entonces, vuelvo a hacer una nueva denuncia, pero cuando llegué a la comisaria Ayacucho el comisario no estaba, demoró una hora en llegar para que me puedan atender. Me tuvieron tres horas en esa comisaría (…), hasta el día de hoy nunca han hecho nada”, indicó Lorena Carranza.

Ante esto, la presidenta del Consejo Regional cuestionó el trabajo que realiza la Policía. “Actualmente, siguen las llamadas, siguen los mensajes, pero para ser sincera, prefiero cuidarme y esperar lo que tenga que pasar, porque no tengo ningún tipo de confianza ni respaldo de la Policía”, dijo.

En ese sentido, cuestionó el trabajo que realiza el jefe de la Región Policial, general Guillermo Llerena. “Se habla de cuadrantes, pero todos los días hay asesinatos, entonces, cuál es el resultado de este plan”, acotó.