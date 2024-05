A través de un convenio de cooperación con la empresa privada, desde la Municipalidad Distrital de Huanchaco apuntan a reabrir el muelle de este balneario. El alcalde de esta jurisdicción, Efraín Bueno Alva, asegura que confían en la intención de inversión por parte del privado y sería una alternativa de solución ante esta problemática, pues como gobierno local, no tienen los recursos necesarios.

“Estamos viendo un convenio de cooperación ahí, es un tema que ha sido polémico y manifestaban que se estaba concesionario, lo que no es cierto. No podemos concesionar porque podríamos decir que el propietario es la Marina y nosotros como municipio somos administrados, por eso estamos buscando la cooperación de una empresa privada para poner operativa el muelle porque nosotros no contamos con los medios”, afirmó.

De otro lado, lamentó que no se ponga en marcha la ejecución de las obras para revertir la erosión costera que golpea a los balnearios de Trujillo. Aseguró que el desarrollo económico de Huanchaco está en riesgo.

“Otras playas perdieron el desarrollo económico y Huanchaco va por el mismo camino. Hemos perdido parte del malecón, parte de la vereda, se está arrasando con la pista y eso no podemos dejarlo así. Se vienen oleajes anómalos y pedimos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que aceleren todos estos procesos”, añadió.