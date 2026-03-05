Al igual que su líder Arturo Fernández, el postulante con el número 1, Milton Gamboa, anunció que se retira de los comicios.
Milton Gamboa Benites, aspirante a la Cámara de Diputados con el número 1 por el partido político Un Camino Diferente en la región La Libertad, informó ayer que al igual que su líder retirará su candidatura y dejará de hacer campaña política.

“Para mí el único líder es el doctor Arturo Fernández y si él no va, yo tampoco voy y pido que no voten por el número 1. Ese es mi mensaje. Yo estaba apoyando al doctor, no estaba por otro persona. Respaldé a la señora Rosario Fernández, pero luego vi cosas que no me gustaron”, reveló.

Gamboa aseveró que fue uno de los tres candidatos a diputados en todo el país que acató la disposición que dio Arturo Fernández de grabar un video en el que debía jurar que de llegar a tener la confianza del pueblo solo iba a percibir S/ 10 mil mensuales de sueldo e iba a impulsar que el Congreso sesione desde Puno.

“Yo estuve de acuerdo con eso, porque no puede ser que los congresistas ganen S/ 35,000 y un ciudadano de pie tenga un sueldo mínimo que apenas supera los S/ 1,000. Cuando uno quiere apoyar al pueblo, bajarse el sueldo no es problema”, acotó.

