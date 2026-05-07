Cuatro personas resultaron heridas en un incendio ocurrido en Trujillo. El Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) informó que el siniestro ocurrió a las 5:25 de la mañana de hoy, jueves, en un inmueble situado en la manzana 21, lote 34, de la calle Las Jadeítas, en la urbanización La Rinconada.

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En el lugar se logró rescatar a un menor de edad y tres adultos. Ellos terminaron con lesiones, por lo que fueron atendidos por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

El incendio pudo ser controlado gracias al trabajo conjunto de las compañías de bomberos N° 177 La Rinconada y N° 26 Trujillo. Además, la empresa Sedalib apoyó con el abastecimiento de agua.

Los esfuerzos de los hombres de rojo evitaron que las llamas se extiendan a viviendas contiguas.