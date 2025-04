Se pronuncia. David Calderón de los Ríos, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DCC) de La Libertad, negó haber cometido alguna irregularidad al firmar un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en una zona supuestamente considerada intangible y mucho menos a favor de traficantes de tierras.

Aseguró que ese sector en la quebrada Santo Domingo, situada en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, no es arqueológico y que la investigación que ha iniciado Fiscalía no prosperará porque no hay nada ilegal en su trabajo ni tampoco en el del arqueólogo involucrado en el tema.

En efecto, la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad dispuso iniciar una investigación preliminar contra David Calderón de los Ríos y el arqueólogo Luis Yepez Pinillos, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de negociación incompatible, en agravio del Estado.

SU VERSIÓN

“En los planos antiguos de esas tierras sí figura ese terreno como zona arqueológica, pero cuando se pone en marcha el proyecto Chavimochic se pide una adecuación de ese plano y deja de ser zona intangible porque por allí pasa el canal. En ese sentido, el CIRA que se ha entregado no es irregular. No hay ninguna falta. El Ministerio de Cultura ya lo ha dicho”, afirmó.

MAPA SATELITAL

David Calderón dijo también que no hay por qué cuestionar que se expida un CIRA en un plazo de cuatro días, pues ahora con la tecnología no es necesario ir a la zona a realizar las inspecciones.

“Hay casos en los que el CIRA demora más tiempo y otros que se sacan en 24 horas, eso no es delito. Mira, te explico, nosotros tenemos el mapa satelital, entramos y vemos si es o no una zona intangible y si no es se le entrega”, alegó.

Es más, indicó que hay una disposición para no demorar en expedir el CIRA en zonas donde se construirán hospitales, colegios y hay en planes obras de saneamiento.

“No somos obstruccionistas ni nos oponemos al desarrollo”, agregó.

David Calderón manifestó estar mortificado porque estarían manchando su honra.

“El CIRA está bien hecho. Esta denuncia ni siquiera la voy a responder yo, la enviaré al Ministerio de Cultura de Lima y Secretaría responderá con los documentos pertinentes”, acotó.

