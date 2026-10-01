La magia del cine llegará al escenario de la mano de la Orquesta Sinfónica de Trujillo (OST), que ofrecerá un concierto de temporada dedicado a algunas de las bandas sonoras más memorables de la pantalla grande. La presentación se realizará este jueves 1 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Colegio Médico del Perú – Consejo Regional I La Libertad, ubicado en la avenida Roma N° 413, urbanización San Nicolás, Trujillo. El ingreso será libre.

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El concierto se desarrolla en el marco del Día de la Medicina Peruana y es coorganizado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, y el Colegio Médico del Perú – Consejo Regional I La Libertad.

La propuesta musical permitirá al público realizar un recorrido por diferentes épocas y géneros del cine a través de composiciones que se han convertido en parte de la memoria colectiva.

El programa incluye The Magnificent Seven, de Elmer Bernstein; The Godfather Suite, de Nino Rota; Pirates of the Caribbean, de Hans Zimmer; Gabriel’s Oboe, de Ennio Morricone; Forrest Gump Suite, de Alan Silvestri; Mission: Impossible, de Lalo Schifrin; The Lord of the Rings Suite, de Howard Shore; Titanic Suite, de James Horner; además de temas de Jurassic Park y Star Wars, de John Williams.

“La música tiene la capacidad de conectar generaciones y acercar la cultura a todos los públicos. En esta oportunidad, la Orquesta Sinfónica de Trujillo nos invita a reencontrarnos con melodías que forman parte de nuestra memoria y que seguramente evocarán escenas y emociones de grandes películas”, señaló Ismael Iglesias León, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

El funcionario destacó que este tipo de presentaciones contribuye a ampliar el acceso de la ciudadanía a las expresiones musicales y artísticas. “Queremos que nuestros espacios culturales sean también espacios de encuentro ciudadano. Un concierto como este demuestra que la música sinfónica puede dialogar con la experiencia cotidiana de las personas y generar nuevas formas de acercamiento al arte y la cultura”, agregó.

La jornada comenzará con el Himno del Colegio Médico y tendrá un cierre especial fuera de programa con “La lista de Schindler”, de John Williams, y el célebre tango “Por una cabeza”, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.