Interpretará temas de películas hoy, jueves 1 de octubre. La cita es a las 8:00 p. m. en el Colegio Médico del Perú. El ingreso es libre.
Interpretará temas de películas hoy, jueves 1 de octubre. La cita es a las 8:00 p. m. en el Colegio Médico del Perú. El ingreso es libre.

La magia del cine llegará al escenario de la mano de la Orquesta Sinfónica de Trujillo (OST), que ofrecerá un concierto de temporada dedicado a algunas de las bandas sonoras más memorables de la pantalla grande. La presentación se realizará este jueves 1 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Colegio Médico del Perú – Consejo Regional I La Libertad, ubicado en la avenida Roma N° 413, urbanización San Nicolás, . El ingreso será libre.

El concierto se desarrolla en el marco del Día de la Medicina Peruana y es coorganizado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, y el Colegio Médico del Perú – Consejo Regional I La Libertad.

La propuesta musical permitirá al público realizar un recorrido por diferentes épocas y géneros del cine a través de composiciones que se han convertido en parte de la memoria colectiva.

El programa incluye The Magnificent Seven, de Elmer Bernstein; The Godfather Suite, de Nino Rota; Pirates of the Caribbean, de Hans Zimmer; Gabriel’s Oboe, de Ennio Morricone; Forrest Gump Suite, de Alan Silvestri; Mission: Impossible, de Lalo Schifrin; The Lord of the Rings Suite, de Howard Shore; Titanic Suite, de James Horner; además de temas de Jurassic Park y Star Wars, de John Williams.

“La música tiene la capacidad de conectar generaciones y acercar la cultura a todos los públicos. En esta oportunidad, la Orquesta Sinfónica de Trujillo nos invita a reencontrarnos con melodías que forman parte de nuestra memoria y que seguramente evocarán escenas y emociones de grandes películas”, señaló Ismael Iglesias León, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

El funcionario destacó que este tipo de presentaciones contribuye a ampliar el acceso de la ciudadanía a las expresiones musicales y artísticas. “Queremos que nuestros espacios culturales sean también espacios de encuentro ciudadano. Un concierto como este demuestra que la música sinfónica puede dialogar con la experiencia cotidiana de las personas y generar nuevas formas de acercamiento al arte y la cultura”, agregó.

La jornada comenzará con el Himno del Colegio Médico y tendrá un cierre especial fuera de programa con “La lista de Schindler”, de John Williams, y el célebre tango “Por una cabeza”, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

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