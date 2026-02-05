El Gobierno declaró en estado de emergencia por peligro inminente de lluvias intensas a nueve distritos de la región La Libertad. La disposición, que regirá durante 60 días, permitirá ejecutar medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación.

En Trujillo, la emergencia se dictó para Huanchaco, Moche y Alto Trujillo. En la provincia de Ascope, comprende los distritos de Ascope, Chocope, Magdalena de Cao, Santiago de Cao y Casa Grande. En Sánchez Carrión fue incluida Sarín.

El Decreto Supremo 019-2026-PCM establece que las medidas y acciones de excepción serán ejecutadas por los gobiernos regionales y locales respectivos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

También participarán los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Además, la implementación de las acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.