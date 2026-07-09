La candidatura a la Municipalidad Provincial de Trujillo del Partido Aprista Peruano (PAP) fue declarada inadmisible por “inconsistencias en la documentación” que presentó la agrupación política durante la inscripción de la lista que encabeza Luis Zavala Espino.

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Según la Resolución N° 01469-2026-JEE-TRUJ/JNE, la fórmula aprista tiene una “observación común” en todos los postulantes: “Incongruencia en la fecha de suscripción del Anexo 1: Las Declaraciones Juradas aparecen firmadas con fecha menor en comparación con sus respectivos formatos de DJHV (declaraciones juradas de hojas de vida), registrados en el sistema DECLARA+”.

De acuerdo con el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo, el partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre tienen dos días de plazo para subsanar las observaciones, de lo contrario sus listas serán declaradas improcedentes, lo que equivaldría que no puedan participar en las elecciones del 4 de octubre.