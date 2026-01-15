Agentes del Grupo Terna de la Policía detuvieron a tres presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas que operaba desde el distrito de La Esperanza, Trujillo.

El operativo se concentró en un inmueble situado en la cuadra 15 de la avenida Félix Aldao. Ahí cayeron Jennifer Loyaga Valeriano, Leymi Vega Barsallo y Michel Quito Saavedra.

La Policía informó que durante la redada se logró incautar 1 kilo 500 gramos de marihuana, 200 gramos de pasta básica de cocaína (PBC) y 15 gramos de clorhidrato de cocaína.

Los detenidos y la droga decomisada fueron trasladados al Área Antidrogas de Trujillo (Areando).