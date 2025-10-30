Un suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue detenido por sus mismos colegas luego de que fuera acusado de cobrar una presunta coima a un alumno de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la PNP en Trujillo.

Acusado

Este nuevo acto de corrupción a la interna de la institucional policial ocurrió el último miércoles. De acuerdo a las primeras informaciones, fue el director de la EESTP PNP, comandante Randy Rosas Oré, quien alertó sobre este presunto hecho delictivo.

El oficial informó que el suboficial Michael Sánchez Lino presuntamente le solicitó 200 soles al alumno PNP Marcelo Luis Mauricio Monzón, del I Batallón, a cambio de no elaborar un acta por abandono de puesto de servicio.

El estudiante había sido designado para hacer vigilancia en el torreón 4 de la escuela. Sin embargo, durante su ronda, el agente Sánchez Lino, quien prestaba servicio en la guardia de honor, detectó que Mauricio no estaba en el puesto en el que se le había designado. Esto habría ocurrido a las 3 de la mañana del miércoles.

Ante esta falta, el suboficial de tercera le habría solicitado dinero al alumno, bajo amenaza de redactar el acta que podría luego generarle una drástica sanción. Según la Policía, este presunto cobro tuvo como testigo a Ignacio Méndez, otro alumno de la escuela PNP.

Operativo

Tras tomar conocimiento del hecho, agentes del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción de Trujillo realizaron una redada e intervinieron el domicilio de Michael Sánchez, ubicado en la sexta cuadra del jirón Sucre, en la urbanización Chicago de Trujillo.

Este caso también fue informado al Ministerio Público, que investigará al detenido por el presunto delito de cohecho pasivo.