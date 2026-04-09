Policía los intervino en posesión de carta con amenazas y explosivo.
Policía los intervino en posesión de carta con amenazas y explosivo.

Dos menores de 16 años que integrarían la “Los Felpas Nueva Generación de Miramar” fueron intervenidos por estar implicados amenazas y atentados a dueños de negocios en los distritos trujillanos de Moche y Salaverry.

La Policía informó que la madrugada de ayer atraparon a uno de los adolescentes, conocido como “Joselito”, cuando intentaba dejar una carta extorsiva en un restaurante. Tras su captura, los agentes realizaron un operativo e intervinieron a alias “Serrano” en posesión de un cartucho de dinamita y un celular “vinculado directamente con las amenazas”.

Agentes a cargo de las investigaciones informaron que este último menor también estaría implicado en el atentado con explosivos contra una barbería ocurrido el 23 de marzo.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, reveló que de enero a la fecha fueron atrapados cinco menores de esa banda por extorsión.

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