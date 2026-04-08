Un albañil fue cruelmente asesinado la tarde del último martes mientras trabajaba en la remodelación de un local de su propiedad situado en la cuadra 11 de la calle Baltazar Villalonga en el distrito de El Porvenir. Sicarios irrumpieron en el inmueble y lo acribillaron.

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La víctima fue identificada como Samuel Chávez Alvarado (61) y de acuerdo a información preliminar ofrecida por la Policía, se maneja la hipótesis de que los asesinos se confundieron, pues el real objetivo habría sido un pariente cercano del albañil, quien tendría, presuntamente, vínculos con “La Nueva Jauría”.

SEGUIMIENTO

Los detectives comentaron que los sicarios estuvieron vigilando los movimientos de Samuel Chávez y cuando vieron que estaba distraído en su faena incursionaron en el local y sin mediar palabra lo acribillaron. Luego salieron huyendo en un auto de colo negro.

Aún con vida Samuel Chávez fue evacuado al hospital Santa Isabel, pero lamentablemente a los pocos minutos de su ingreso falleció.

Loyda Alvarado hermana de la víctima exigió que las autoridades investiguen el caso y se haga justicia.

Contó que su hermano tenía una pequeña empresa constructora y pidió que también indaguen ese dato.

Los vecinos de la víctima pidieron mayor patrullaje por sus calles, pues los delincuentes operan con total impunidad a plena luz del día.

La Policía precisó que fueron tres los balazos que impactaron en el pecho de Samuel Chávez.