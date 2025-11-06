Dos personas murieron en igualo número de accidentes de tránsito registrados en las provincias de Pacasmayo y Virú, en la región La Libertad.

Colisión

La primera tragedia ocurrió en el distrito de Guadalupe (Pacasmayo). Ahí, dos mototaxis chocaron en la carretera que une al asentamiento humano La Granja con el centro poblado Catalina. Producto del impacto, el chofer de una de las unidades, identificado como Oswaldo Machuca Abanto, cayó a una acequia, por lo que tuvo que ser rescatado por bomberos y serenos.

Pese a los esfuerzos por salvarlo, el conductor murió camino al Hospital Tomas Lafora.

Según vecinos, en el lugar de la tragedia habría un paso a desnivel que no cuenta con señalización. Esto, sumado a la velocidad con la que habrían ido los vehículos, originó el accidente.

Otra víctima

En el sector San Luis de la provincia de Virú, asimismo, falleció la analista de créditos de una entidad financiera.

La víctima, identificada como Jederly Nayeli Vásquez Burgos, viajaba como pasajera en una motocicleta que impactó contra una combi de la empresa Diez Ases.

Ella falleció minutos después de ser internada en el Hospital de Virú. En ese nosocomio, asimismo, se recupera José Chiquez Huamán, compañero de Jederly que también iba en la moto y terminó herido. La Policía investiga las causas de esta tragedia.