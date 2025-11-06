El Partido Aprista Peruano (PAP) en La Libertad presentó a sus precandidatos a diputados y senadores con miras a las elecciones de abril del otro año.

Para la Cámara de Diputados son 14 los preaspirantes, mientras que a senadores regionales se postulan cinco precandidatos y a senador nacional, hay un solo liberteño.

Estos son

La presentación de estos precandidatos se realizó la mañana de ayer, en la Casa del Pueblo ubicada en el jirón Pizarro de Trujillo.

La lista de precandidatos a disputados la integran Carlos Arévalo, Consuelo Obeso, Pedro Cáceres, Rosa Méndez, Justo Galicia, Mercy Lázaro, Ítalo Cedamanos, Lidia Sampértegui, Ysidro Valera, Emil León, Cristian Ruiz, Fernando Alfaro, Jorge Zevallos y Hernán Sánchez.

Los preaspirantes a senadores regionales son Olga Cribilleros Shiguihara, Daniel Robles López, Neptalí Ramírez Herrera y Rubens Aguilera Rodríguez.

Respecto al precandidato a senador, se trata de Lucio Antonio Vásquez Sánchez, conocido en tienda aprista como “Mochero Vásquez”.

Proceso

En diálogo con este Diario, el secretario del PAP en La Libertad, Julio César Morán, precisó que las elecciones primarias para elegir a los candidatos a ambas cámaras se desarrollarán el domingo 30 de noviembre, en distintos centros educativos de la región y con la supervisión de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

“Ese día conoceremos a los siete candidatos a diputados y a los dos aspirantes a senadores regionales. El candidato a senador nacional ya se computa en Lima”, explicó el dirigente aprista.

Los comicios se realizarán con voto directo de los militantes apristas.