Sin respeto a nada ni a nadie. La noche del último jueves, sin ninguna autoridad presente que se les interponga, malos conductores vulneraron las normas de tránsito e invadieron el jirón Pizarro, considerado como una vía peatonal.

VER MÁS: Trujillo: Buscan prevenir accidentes con reductores de velocidad

Al parecer, estos choferes no tuvieron paciencia para esperar el paso de los feligreses, quienes habían salido por las calles aledañas a visitar las iglesias como parte de la tradición por Jueves Santo, y optaron por cambiar de ruta y acelerar su avance invadiendo la cuadra 7 del jirón Pizarro, a pesar de que la vía era ocupada, como es natural, por muchas familias, incluso, niños.

EVIDENCIA

Fue el periodista Hugo Vergara Lau quien captó la triste e indignante imagen en una fotografía.

El también docente expresó su malestar mediante sus redes sociales con este mensaje: “Semana Santa y los feligreses visitan iglesias. Pero ante el tráfico, bastó un imbécil con su camionetón y familia adentro que decidió invadir una vía peatonal llena de familias con niños para que le siguieran otros entusiastas matones. Todos metiendo el carro y reventando bocinazos a los peatones que protestaban. Uno suele bastar para que todo rastro de civilidad del colectivo se vaya al tacho. Ojalá uno baste también, para recuperar un mínimo de estado de derecho”.

PUEDE LEER: La Libertad: Sedalib tiene nivel de inversión “crítico”

FERIADO PARA EDILES

Enterado de esta situación, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Giancarlo Toribio Castro dijo que, lamentablemente, funcionarios e inspectores de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial se tomaron el feriado largo por Semana Santa y, supuestamente, no se diseñó una estrategia para evitar este tipo de situaciones, aun cuando se esperaba una gran afluencia de personas por la visita de feligreses a las iglesias.

Correo también se contactó con el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, y sobre el punto en cuestión indicó que el tema del control y fiscalización del tráfico vehicular es competencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Se ve que es un horario de noche. Algo debió ocurrir para que los taxistas hagan eso. No estoy justificando; que quede claro, nadie puede invadir una zona peatonal. Estoy tratando de entender qué es lo que pudo generar eso. La gente no es loca de meterse por donde no debe, pero eso es competencia de la Policía”, recalcó.