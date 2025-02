Elías Rodríguez Zavaleta, líder de Podemos Perú en la región La Libertad, manifestó ayer que lamenta la actitud y posición de César Acuña Peralta, quien en una última conferencia de prensa dijo que ahora hay una nueva banda en La Libertad a la que denominó “Sí Podemos Robar”.

“Lo ha dicho en alusión a nuestro partido político, pero yo no caeré en bajezas ni en patrañas. Lo único que quizá podemos robar sea su tranquilidad porque estamos fiscalizando. Creo que Alianza para el Progreso (APP) ha fracasado en la Libertad y actualmente está fracasando la gestión de César Acuña. Hay una gran incapacidad y no solo hablo de estos dos años, sino de las últimas gestiones encabezadas por Luis Valdez y Manuel Llempén”, enfatizó.

Golpe por golpe

Elías Rodríguez le dijo a César Acuña que “robar” a la región es irse invitado por la empresa Huawei a China, supuestamente, a traer tecnología para luchar contra la inseguridad, pero que en ese mismo viaje vayan directivos de la Universidad César Vallejo (UCV) para afianzar sus intereses privados.

“Robarle a la región es ese elefante blanco del [ex] Complejo Chicago paralizado por un arbitraje. Robarle a la región es inaugurar obras y luego cerrarlas porque no tienes personal como sucede en un puesto de salud en el distrito de El Porvenir. Creo que el señor Acuña debería tener más cuidado, porque no puede tirar una piedra en techo distinto cuando el suyo es de vidrio”, advirtió.

Elías Rodríguez también le respondió al gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay, quien tildó de “consejero mentiroso” a Robert de la Cruz, quien también milita en Podemos Perú.

“Ese señor (Martín Namay) está confundido. Él no es vocero de APP, su rol no es político. Él debería ceñirse a su labor de técnico. Dónde se ha visto que un gerente se ponga pico a pico con quien encarna el voto ciudadano, porque Robert de la Cruz fue elegido por el pueblo”, aclaró.

