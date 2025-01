La ola criminal que azota a toda la región La Libertad —casi un asesinato por día en lo que va de este año y atentados con explosivos que ponen en evidencia la ferocidad con la que actúa el hampa— ha originado también la reacción del sector empresarial.

Ayer, mientras el gobernador César Acuña Peralta entregaba 30 patrulleros a diferentes distritos de la región y aseguraba que la lucha contra la delincuencia se ha fortalecido con el compromiso que han asumido los tres niveles de gobierno, el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Fernando Guerra Fernández , pedía la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y al también líder de Alianza para el Progreso (APP) le decía que se equivocaba al señalar que los empresarios liberteños no aportan con la seguridad en la región. “Ese es un error”, expresó.

Tajante

No obstante, Fernando Guerra enfatizó que la seguridad ciudadana no es una tarea de los empresarios, sino de las autoridades. “Más bien nosotros somos víctimas y el Estado, el que debe garantizar mejores ambientes de negocios, pero también tranquilidad, y no solamente al empresario, sino al ciudadano. Eso es responsabilidad netamente del Estado”, aseveró.

El presidente de la CCLL dijo también que algunas autoridades siguen creyendo que los empresarios son una “caja chica”.

Respecto al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, Fernando Guerra comentó que este debería dejar el cargo. “Cuando hablamos en términos empresariales, si un gerente no me funciona, se tiene que retirar y yo creo que el ministro, con la última entrevista que tuvo y donde dice que va a declarar en emergencia a la Policía por desabastecimiento, imagínate que no sepa qué está sucediendo cuando ya tiene un año de gestión. [...] Personalmente creo que deberíamos ver a una persona con más competencias, más comprometida. ¿Cambiar de ministro? Definitivamente”, sostuvo.

Documento

Minutos antes de estas declaraciones, la Cámara de Comercio de La Libertad emitió un pronunciamiento para silenciar las declaraciones del gobernador César Acuña y “reafirmar su compromiso con el desarrollo y su disposición para trabajar por el bienestar” de la región.

“[...] Es importante subrayar que, de acuerdo a ley, la función de gestionar acciones para garantizar la seguridad ciudadana y cerrar brechas les compete a las entidades públicas en sus tres niveles de gobierno”, indicó.

“El rol del sector empresarial liberteño se evidencia de manera contundente, demostrado su compromiso con la región y el país, al invertir y generar empleo para miles de emprendedores y trabajadores. De igual forma, desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa, contribuye aportando con la recaudación y pago de impuestos, que en La Libertad han sido alrededor de 3 mil 486 millones de soles para las arcas fiscales de la Sunat al cierre del año 2024. Este aporte no solo sirve para que el Estado pueda gestionar su presupuesto y cerrar las brechas sociales; sino que, en términos de aporte al Producto Bruto Interno (PBI) del país, la dinámica económica de La Libertad representa el 4.5%, ubicándose [como] la tercera región en importancia en el ranking de contribución al PBI del Perú”, agregó.

No se calla

Durante la entrega de 30 camionetas a igual número de comisarías de distintos distritos de la región [ver nota vinculada en la parte superior derecha], César Acuña reiteró que es “sordo” y que la seguridad ciudadana es un compromiso de todos.

Minutos después, el gobernador regional indicó que los alcaldes distritales y provincial de Trujillo fueron incorporados al Consejo de Estado Regional (CER), pues además, “ellos vienen a ser lo ojos para saber que la estrategia de los cuadrantes [contra la delincuencia] está funcionando”.