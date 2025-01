Grave. La extrabajadora del Gobierno Regional de La Libertad Vicky Navarro declaró y ratificó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que indaga sobre la existencia de una presunta red de prostitución, que Jorge Torres Saravia abusó sexualmente de ella.

VER MÁS: Mujer que acusa a Jorge Torres Saravia por abuso sexual declaró en Comisión de Fiscalización

De acuerdo con lo mencionado por la denunciante, el presunto acto de violación sexual ocurrió el 14 de enero de 2020 en un hotel de Pacasmayo, cuando Jorge Torres y ella desarrollaban actividades proselitistas en apoyo a la candidatura de Luis Valdez Farías al Congreso de la República por Alianza para el Progreso (APP).

Sería asesor

Vicky Navarro reveló que antes de que se cometiera el presunto abuso sexual, Torres Saravia le manifestó que estaba seguro de que Luis Valdez sería congresista y él se iría contratado como asesor; incluso le ofreció un puesto de trabajo en el Parlamento.

La mujer también precisó que aquel 14 de enero de 2020, Jorge Torres la citó en su habitación, supuestamente para abordar temas relacionados con la campaña de Luis Valdez. Fue en esas circunstancias que ante tanta insistencia la convenció de beber una cerveza. Minutos después, Vicky Navarro perdió el conocimiento.

La extrabajadora del Gobierno Regional de La Libertad dijo sentir miedo ante eventuales represalias que pueden ocurrir en su contra por contar su verdad.

“Tengo miedo [de] que me puedan hacer algo ¿Cómo le van a dar poder a gente enferma? Deberían pasar una pericia psicológica para poder asumir un cargo para que no hagan daño a las mujeres; estoy segura [de] que hay más mujeres. Es tiempo de hacer cambio y contar la verdad”, aseveró Vicky Navarro sobre el destituido jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Jorge Torres Saravia, acusado de dirigir una presunta red de prostitución en el Congreso de la República, dijo anteriormente que el caso de violación sexual en Pacasmayo fue archivado. Sin embargo, aseguró que no recordaba el nombre del juez que ordenó el archivamiento.

Fui “trol”

En otro momento de su declaración, Vicky Navarro mencionó que durante la campaña de Luis Valdez al Parlamento en 2020, ella fue parte de la maquinaria “trol” de APP.

“Me avergüenzo de haber dado poder a ese tipo de personas para hacer daño a la población trujillana. Yo he sido trol y me avergüenzo porque cuando salen noticias nos decían que nos necesitan y como borreguitos íbamos a contar chismes, creábamos cuentas para bajar la información que salía en contra. Nosotros salíamos en horario de trabajo. Nos obligaban”, contó.

Correo se contactó con Luis Valdez, actual secretario general de APP, pero sobre el particular dijo que no declarará, porque no tiene nada que ver en eso. Tampoco quiso decir si conoce o no a Vicky Navarro. “No me voy a pronunciar sobre el tema. Creo que hay un aprovechamiento político”, acotó.