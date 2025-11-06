El Gobierno Regional de La Libertad informó que en un plazo estimado de 15 a 20 días hábiles iniciará la distribución definitiva del mobiliario escolar destinado a las instituciones educativas públicas de este departamento. Esta información se brindó luego de una inspección realizada al almacén donde se encuentra resguardado el material educativo.

En total, se han adquirido 170 mil bienes de mobiliario escolar con una inversión superior a 40 millones de soles, destinados a beneficiar a instituciones educativas de 12 provincias. De esa cifra total de mobiliario, 105 mil se encuentran en dicho almacén que pertenecen a 11 provincias, sin tomar en cuenta a Trujillo, donde ya se está por concluir la distribución de 65 mil bienes.

Material educativo

Los 105 mil bienes de mobiliario escolar serán entregados a las Unidades Ejecutoras de Educación (UGEL) en el plazo de 15 días. Por el momento, están en un recinto de más de una hectárea, que garantiza la seguridad y las condiciones adecuadas de conservación.

Los bienes forman parte de una estrategia orientada a mejorar los servicios educativos de toda la región.

El mobiliario fue adquirido a través contratos celebrados desde el año 2024, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, que se empezaron a acopiar desde marzo en el almacén. No se pudo entregar antes a los colegios porque se tenía que tener completo todo el material educativo, entre ellas mesas, sillas, pizarras, estantes, etc.

Se estima que la distribución a las instituciones educativas tomará aproximadamente un mes.