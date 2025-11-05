Las exportaciones de la región La Libertad alcanzaron los US$ 4,600 millones entre enero y setiembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior, según el más reciente Reporte Mensual de Comercio difundido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), indicó ayer la Cámara de Comercio de este departamento.

El gremio empresarial explicó que el incremento “responde principalmente al buen desempeño de las exportaciones mineras, en especial de oro, así como al crecimiento sostenido del sector agroindustrial, que mantiene su presencia en los principales mercados internacionales con productos como palta, arándano y espárrago”.

La Cámara de Comercio también precisó que solo en setiembre de este año las exportaciones liberteñas alcanzaron los US$ 791 millones, lo que supone un aumento interanual de 33.2% y una consolidación de la tendencia positiva observada durante este 2025.