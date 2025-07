Entre enero y mayo de este año, las exportaciones no tradicionales de La Libertad alcanzaron un valor de US$ 617 millones, un crecimiento del 1.4% respecto al mismo periodo de 2024, según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recopiladas por ComexPerú.

En azul

El gremio empresarial precisó, además, que el resultado representó el 7.1% del total de las exportaciones no tradicionales del Perú. Con este monto, La Libertad se ubicó como la cuarta región con los mayores envíos no tradicionales del país, únicamente por detrás de Lima (US$ 3,462 millones), Ica (US$ 1,417 millones) y Piura (US$ 1,242 millones).

Entre los principales productos no tradicionales exportados por esta región figuran los arándanos, con US$ 155 millones; las paltas frescas, con US$ 95 millones; y las antracitas, con US$ 66 millones.

Respecto al ranking de los principales destinos de los productos no tradicionales liberteños, este fue liderado por EE. UU., con envíos por US$ 222 millones, seguido de Países Bajos (US$ 97 millones), España (US$ 82 millones), Ecuador (US$ 64 millones) y Corea (US$ 26 millones).

País

También entre enero y mayo de este año, las exportaciones no tradicionales del Perú alcanzaron los US$ 8,697 millones, cifra que significó un crecimiento del 23.6% respecto a los US$ 7,035 millones del mismo periodo de 2024.

El resultado fue impulsado principalmente por el buen desempeño del sector agropecuario, que en los primeros cinco meses del año registró envíos por US$ 4,180 millones (+26.3%), y del sector químico, con exportaciones por US$ 1,012 millones (+16.1%). En tercer lugar, se ubicó el sector pesquero, con envíos por US$ 925 millones y un crecimiento del 67.7%.

Impacto

Si bien se trata de un crecimiento importante para La Libertad, estas cifras podrían ser mejores si es que ya hubiese sido ejecutada la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic, cuya paralización se dio en diciembre de 2016.

Con el ejecución de este proyecto, se espera también que las aguas del río Santa (Áncash) rieguen las tierras del Valle Chicama, en la provincia de Ascope.