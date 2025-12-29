De terror. Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue detenido por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo tras ser acusado de, presuntamente, matar a pedradas a un ecuatoriano la madrugada del último viernes, frente a una losa deportiva ubicada en la intersección del jirón San Martín y la avenida Jaime Blanco, en el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco.

De acuerdo a información preliminar ofrecida por la Policía, el venezolano, identificado como Jhone Castillo (25), se habría enfrascado en una brutal pelea a golpes con el ciudadano ecuatoriano Backer Ruis Pereyra (37).

Sin embargo, en un momento de la gresca, el venezolano cogió una piedra y le golpeó la cabeza a su rival en varias ocasiones, hasta causarle la muerte. Los motivos de la pelea aún se desconocen.

Se fue

Con su rival inerte en medio de la vía pública, Jhone Castillo habría optado por huir hasta una casa situada en la calle César Vallejo, en el sector cuatro del centro poblado El Milagro.

Enterados del hecho de sangre, la Policía recogió testimonios de algunos testigos y fue en busca de Jhone Castillo. A él lo encontraron en una habitación del segundo nivel de la vivienda.

En el lugar, los detectives encontraron prendas de vestir que, presuntamente, habrían estado manchadas con sangre e iban a ser metidas a una lavadora.

Esa evidencia fue incautada por la Policía para ser sometida a los peritajes y análisis correspondientes. La idea es homologar la sangre de la víctima mortal con la que se encuentre en la ropa del sospechoso.

En tanto, el ciudadano venezolano fue detenido y conducido hasta las instalaciones del Depincri Trujillo, para continuar con las diligencias del caso. Se comunicó al Ministerio Público de la captura de Jhone Castillo.