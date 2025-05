El Ministerio Público abrió investigación preliminar por 60 días a la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, por la recomposición de la Mesa Directiva tras la vacancia de Abner Ávalos, consejero vacado por corrupción.

Según informó Soltv Perú, la denuncia que motivó la indagación de la Fiscalía la realizó el ciudadano Manuel Ruiz Briones. Él cuestionó que tras la salida de Ávalos, la consejera delegada no haya convocado a elecciones para renovar a toda la Mesa Directiva. Por ello, consideró que habría incurrido en los presuntos delitos de abuso de autoridad y rehusamiento de actos funcionales.

Proceso

Para el consejero Robert de la Cruz, Lorena Carranza cayó en ilegalidad al haber vulnerado el artículo 8 del reglamento interno del Consejo Regional, que estipula que la Mesa Directiva está compuesta por integrantes de la mayoría y minoría política. En este caso, tanto Carranza (presidenta) como Gissela Crisólogo Polo (relatora) no están afiliadas a ningún partido político.

“Si bien es cierto hay afinidad con APP, la señora Lorena Carranza y la señora Gissela Crisólogo no están afiliadas a APP, por lo tanto, si no están afiliadas no se está respetando ese requisito de la mayoría”, indicó.

Agregó que otra presunta irregularidad se habría dado al elegirse a Samuel Leiva López como reemplazo del consejero vacado, pues la elección debió haber sido de toda la terna: presidente, relator y vocal.

“El reglamento interno del Consejo especifica que se debería haber llevado a una nueva elección para elegir a una nueva Mesa Directiva. Esos supuestos no se han cumplido y por eso se ha hecho la denuncia penal”, aseveró.

Por este caso, el Ministerio Público citará a declarar en los próximos días a Lorena Carranza y a los otros 17 representantes provinciales que integran el Consejo Regional.

El caso

Este problema que ahora llegó a instancias fiscales se originó por la vacancia de Abner Ávalos. Él fue condenado por el Poder Judicial por cobrar una coima de S/ 5 mil a un empresario minero para que lo beneficie en una inspección.

Después de esto, el consejero Frank Solórzano inició una campaña dentro del legislativo liberteño para cambiar a toda la Mesa Directiva del Consejo Regional.

Lorena Carranza, en su momento, le respondió a Solórzano señalándole que la norma no indicaría que debía cambiarse a toda la Mesa Directiva. Incluso, lo acusó de “politiquero” y de desconocer el reglamento interno del Consejo.