La cancelación del desfile escolar por Fiestas Patrias en la ciudad de Trujillo ha enfrentado al gerente de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, y al alcalde Mario Reyna Rodríguez. El funcionario de confianza del gobernador César Acuña calificó de inmaduro e infantil al burgomaestre por decir que difundirá un audio en donde Camacho le agradece porque autorizó el uso de la plaza de armas para este evento patriótico.

El caso

El sábado, la Gerencia de Educación emitió un comunicado anunciando la suspendió del desfile, que debía realizarse ayer, porque el municipio no otorgó la autorización para el evento. Ante esto, Reyna aseguró que la decisión lo sorprendió, porque ya había conversado telefónicamente con Camacho, a quien le otorgó el visto bueno para que se desarrolle la actividad.

“El comunicado nos hace ver como si nos hubiésemos negado. Entonces, que le pregunten al señor Camacho y que diga lo que ha pasado, caso contrario vamos a tener que exhibir el audio”, aseguró el alcalde Mario Reyna.

Esto originó la respuesta del gerente, quien dijo que el municipio no le entregó el documento formal que autorizaba el evento.

“Yo respeto la institucionalidad y le tengo mucho respeto (al alcalde) porque es una persona con quien se puede dialogar, se puede conversar, pero que diga: ‘voy a sacar el audio de agradecimiento del gerente de Educación’, eso es inmaduro, es infantil”, indicó a Macronorte.pe.

Para Camacho, el burgomaestre mejor debió explicar las razones por las que su gestión no entregó el permiso para realizar el desfile.

“Él me dijo que no hay ningún problema que yo realice el desfile, a pesar de que tenía un documento que me denegaba (el permiso). Entonces, yo le dije que podría tener problemas porque yo no puedo hacer un desfile en un lugar en donde me dicen que no lo haga”, agregó.

Críticas

En redes sociales, padres de familia y estudiantes cuestionaron que este año no se haya llevado a cabo el tradicional desfile escolar. Según indicaron, los alumnos practicaron varios días para demostrar su amor a la patria durante el evento.

Para Camacho, la presión que ejercieron las redes sociales habría obligado al alcalde Mario Reyna a intentar deslindar de responsabilidades por la cancelación de esta actividad.