El Gobierno Regional de La Libertad adjudicó la buena pro para la construcción y equipamiento de la Compañía de Bomberos “CBP Glicerio García – El Porvenir N° 215”. Esta será la primera estación bomberil edificada por la entidad regional en toda su historia.

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La obra, que beneficiará a más de 362 mil ciudadanos, será ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y apunta a convertirse en un referente nacional por su moderna infraestructura y equipamiento.

Impacto

Actualmente, los hombres y mujeres de rojo de El Porvenir operan en condiciones precarias desde un local provisional ubicado en la calle Gabriel Aguilar. Sin infraestructura propia y con ambientes reducidos y deteriorados, continúan atendiendo emergencias no solo en el distrito zapatero, sino también en sectores aledaños. Esta realidad cambiará radicalmente gracias a una inversión superior a los 35 millones de soles destinada a fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de la compañía.

El gerente regional de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso de la gestión regional con obras concretas para la población. “Estamos frente a la primera compañía de bomberos construida en la historia del gobierno regional y este antecedente va a servir para fortalecer más a los hombres y mujeres de rojo que lo dan todo por el prójimo, sin esperar nada a cambio”, afirmó.

Equipamiento

La inversión incluye la construcción de una moderna infraestructura sobre un terreno de más de 2,800 metros cuadrados. Contará con ambientes administrativos, sala de máquinas, áreas de descanso, servicios higiénicos y aulas de capacitación.

Además, albergará la primera zona de entrenamiento para aspirantes a bomberos a nivel departamental, un espacio estratégico que permitirá fortalecer la formación técnica de las futuras generaciones de voluntarios.

El proyecto también contempla la adquisición de equipamiento especializado para rescate vehicular, atención de incendios, rescate vertical y operaciones de emergencia, así como mobiliario y uniformes completos. A ello se suma la incorporación de una nueva flota vehicular: un camión contra incendios, un camión de rescate, un camión multipropósito y una ambulancia urbana tipo II.