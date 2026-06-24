El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud, exhortó a las municipalidades provinciales y distritales a asumir un rol más activo en la lucha contra el dengue, mediante la activación de sus respectivas plataformas de salud para abordar esta problemática y empezar con las acciones de prevención con urgencia.

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La jefa de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, Ana María Burga, manifestó su preocupación por el incremento de casos registrados en las provincias de Virú, Ascope y Trujillo, siendo el distrito de Chao el que presenta la situación más preocupante.

“Los alcaldes deben convocar y liderar sus consejos provinciales y distritales de salud para coordinar acciones concretas frente al dengue. Es necesario reforzar actividades como el control larvario, la fumigación y las visitas domiciliarias para sensibilizar a la población y eliminar los criaderos del mosquito transmisor”, señaló.

La jefa de Epidemiología agregó que uno de los factores que explica la alta incidencia de dengue en el distrito de Chao es la interrupción del servicio de agua potable durante aproximadamente tres meses, situación que obligó a la población a almacenar agua en diversos recipientes.

“Esta situación ha contribuido significativamente a la proliferación de criaderos del mosquito y, en consecuencia, al aumento de casos de dengue”, sostuvo.

Debe ser un trabajo articulado

A su vez, resaltó que durante el 2025 La Libertad se ubicó entre las regiones con menor incidencia de dengue gracias al trabajo articulado desarrollado por la Geresa. Sin embargo, advirtió que para mantener resultados favorables es indispensable una mayor participación de los gobiernos locales.

“Seguimos trabajando intensamente para controlar la enfermedad, pero necesitamos que los alcaldes ejerzan liderazgo a través de los consejos provinciales y distritales de salud. Solo con un compromiso conjunto podremos reducir el impacto del dengue en nuestra región”, concluyó.

La especialista explicó que el dengue es una enfermedad de comportamiento multifactorial y que su incremento responde a diversos factores, entre ellos el aumento de la temperatura ambiental asociado al cambio climático, los eventos climatológicos como el Fenómeno El Niño y el Niño Global, así como las deficiencias en el abastecimiento de agua potable en algunas localidades.

Exhortación a familias

Aparte, sostuvo que actualmente hay equipos en las zonas afectadas de las provincias Virú, Ascope y Trujilo, realizando control larvario y fumigación; sin embargo, exhortó a las familias que den las facilidades para ingresar a los hogares y puedan desinfectar ambientes y eliminar el vector del zancudo.

“En el caso de Chao resulta más difícil porque la gente trabaja en el campo y no hay quien abra la puerta. Hemos cambiado los horarios pero igual hay problemas de acceso. Y a esto se suma que tienen recipientes de agua que no tapan. Todo eso no favorece”, mencionó.

Finalmente detalló que a la fecha se registraron 3,184 casos de dengue, de los cuales 2,329 son confirmados. De los confirmados, 18 son pacientes hospitalizados.

“Es importante que sepan que el 60 por ciento de esos casos son de Virú y el 30 por ciento en Trujillo. Menos mal no hay casos graves. Solo hubo un fallecido en el mes de abril, de una persona mayor de 80 años que tuvo otras complicaciones de salud”, refirió.