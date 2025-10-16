Unos 15 mil apristas de la región La Libertad irán a elecciones internas este 30 de noviembre para elegir a sus candidatos a presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos, confirmó el secretario regional del Partido Aprista Peruano (PAP), Julio César Morán Otiniano.

En vitrina

Los apristas que participarán en las elecciones primarias tuvieron plazo para inscribir sus precandidaturas hasta las 11:59 de la noche de ayer.

Julio Morán estimó que al menos 20 militantes de La Libertad se registraron buscando representar al Apra en la Cámara de Diputados. Para la Cámara de Senadores, en tanto, dijo que se habrían inscrito unos seis “compañeros”. Respecto a las listas presidenciales, confirmó que habría 12 planchas inscritas para las internas.

El dirigente liberteño aseguró que hay “gran expectativa” entre los militantes por participar de una nueva elección. También resaltó que el Apra es el único partido que convocará a sus militantes para votar y elegir a sus candidatos. Los demás partidos políticos escogieron la modalidad de elección por delegados.

“Vamos a hacer las elecciones internas el día domingo 30 de noviembre y lo importante, lo destacable, lo bueno, es que quien va a dirigir, llevar y supervisar esta elección interna es la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales)”, recalcó.

En La Libertad, hay 15 mil afiliados al partido de la estrella. De ellos, se estima que al menos 7 mil vayan a las urnas y elijan a quienes los representarán en las elecciones de abril de 2026.

Ellos son

El Jurado Nacional de Elecciones estableció, a través de la Resolución N° 0053-2025-JNE, que a nivel nacional se elegirán a 60 senadores y 130 diputados. De ellos, a La Libertad le corresponde elegir a un senador y a siete diputados. Además, tiene la posibilidad de votar por un senador más a través de un “distrito electoral único nacional”, en donde todos los electores del país elijen al candidato de su preferencia.

Al cierre de esta edición, se informó que en esta región postularían a la Cámara de Diputados: Cristian Ruiz Velázquez, Isidro Valera, Fernando Alfaro, Consuelo Obeso, Rosa Méndez Taydapan, Hernán Sánchez Carrascal, Neptalí Ramírez, Mercy Lázaro, Emil León, entre otros.

Para el Senado, en tanto, irían Olga Cribilleros, Lucio Vásquez, Rubens Aguilera, Víctor Hugo Cabrera, Justo Galicia y Daniel Robles.

Hay que indicar que en redes sociales se anunciaba la precandidatura de José Murgia. Sin embargo, el dirigente Julio Morán dijo que el exalcalde le indicó que desistía por temas de salud.