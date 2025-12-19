Este viernes, Bruno Carbonel, hijo de la regidora distrital de Chicama Elena Rojas, pidió que se retome la investigación por el atentado ocurrido en 2024 contra su madre, luego de su asesinato a balazos durante una chocolatada navideña en el centro poblado de Sausal, en la provincia de Ascope, región La Libertad. El crimen, ocurrido el último jueves 18 de diciembre y dejó a varios menores heridos.

A través de un mensaje difundido en la cuenta de Facebook de la autoridad edil, su hijo agradeció las muestras de solidaridad recibidas y exigió que no se deje en el olvido el ataque con explosivos que sufrió su madre meses atrás.

“Toda nuestra familia esperamos que continúe la investigación del año pasado el cual ella indicó en su momento los posibles responsables”, expresó.

En su pronunciamiento, el familiar sostuvo que la fallecida regidora tenía plenamente identificado el entorno criminal que la amenazaba debido a su labor política y fiscalizadora.

“Nadie más que ella tenía claro de la red criminal que trataba de silenciarla”, afirmó.

Carbonel remarcó que Elena Rojas había advertido públicamente sobre los riesgos que enfrentaba, por lo que considera fundamental que las autoridades investiguen no solo a los autores materiales del crimen, sino también a quienes habrían ordenado el ataque.

Regidora descartó extorsión en atentado previo

El pedido del hijo de la regidora cobra relevancia a la luz de las declaraciones que Elena Rojas brindó el 27 de diciembre de 2024, tras el atentado con explosivos contra su vehículo. En aquella oportunidad, la autoridad descartó que el ataque estuviera vinculado a extorsión y sostuvo que se trataba de un hecho con motivaciones políticas.

En un video difundido en redes sociales, Rojas señaló que nunca recibió pedidos de dinero y que las amenazas llegaron recién después del atentado, a través de mensajes de WhatsApp. Afirmó, además, que el ataque fue planificado.

“Confío en que se determinará al responsable material de estos hechos, pero sobre todo a los responsables intelectuales, las personas que pagaron para atentar contra mi integridad”, declaró entonces.

Elena Rojas denunció amedrentamiento

En ese mismo comunicado, la regidora vinculó el atentado pasado con su rol fiscalizador dentro de la municipalidad de Chicama y denunció una campaña de hostigamiento en su contra. “Estoy convencida de que los hechos ocurridos contra mi persona tienen relación directa con una política clara de amedrentamiento y ataques cobardes de la que he sido víctima desde inicios de la gestión”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó duramente las deficiencias en materia de seguridad ciudadana en el distrito.

“Quiero manifestar mi malestar frente a la clara falencia del servicio de seguridad ciudadana, sobre todo en el funcionamiento de las cámaras y la falta de respuesta inmediata”, señaló.

Finalmente, Rojas responsabilizó directamente a las autoridades y funcionarios a quienes había denunciado por cualquier atentado contra ella o su familia.

“Hago responsable de cualquier atentado contra mi integridad y la de mi familia a quienes se sienten afectados por las denuncias que he realizado”, advirtió.